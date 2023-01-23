Новую валюту уже создают две страны: астролог Дараган на 2023 год это предрекал

Две страны-обладательницы крупнейших экономик Латинской Америки готовятся к созданию общей новой валюты. Это Бразилия и Аргентина. По прогнозам аналитиков, новый валютный блок может стать вторым по величине в мире после Еврозоны.

Основными денежными единицами в Бразилии являются реалы, а в Аргентине — песо. Общая денежная единица позволит укрепить сотрудничество и нарастить объемы торговли. Также проект станет попыткой уйти от долларовой зависимости. Назвать новую денежную единицу предлагается «sur» (с испанского – «юг»), сообщает РБК.