После этого могут и закрыть! Опасный товар с Wildberries изуродовал людей – жуть, что творится

Вокруг популярного маркетплейса Wildberries разворачивается новый скандал. На площадке в после новогодние дни активно продавались жиросжигатели - что может быть популярней после обжорств.

Но, как выяснилось, товар оказался некачественным и даже опасным для здоровья. Покупательницы начали жаловаться на последствия от приема липолитиков. В откликах на площадке стали появляться жуткие снимки, демонстрирующие жуткие новообразования, синяки и крапивницу. Возмущенные люди потребовали от Wildberries объяснений и заявили, что пойдут в суд.

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