После этого могут и закрыть! Опасный товар с Wildberries изуродовал людей – жуть, что творится

Вокруг популярного маркетплейса Wildberries разворачивается новый скандал. На площадке в после новогодние дни активно продавались жиросжигатели - что может быть популярней после обжорств.
Но, как выяснилось, товар оказался некачественным и даже опасным для здоровья. Покупательницы начали жаловаться на последствия от приема липолитиков. В откликах на площадке стали появляться жуткие снимки, демонстрирующие жуткие новообразования, синяки и крапивницу. Возмущенные люди потребовали от Wildberries объяснений и заявили, что пойдут в суд.
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Вину за некачественный товар маркетплейс возложил на продавцов, которые нарушили правила площадки. Кроме того, Wildberries заверил потребителей, что весь опасный товар будет удален. Но люди то уже пострадали. Закроют ли Wildberries после это ЧП, еще вопрос.
По материалам телеграм-канала Woman.ru.