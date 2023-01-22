Депутат Госдумы: 75% вейпов на российском рынке - это контрафакт

На днях в Госдуме РФ поднимали вопрос о возможном запрете вейпов в России. А теперь из ее стен поступила информация, что 75% товаров на отечественном рынке вейпов занимает контрафакт. Такой результат показали рейды проекта «Трезвая Россия».

«Контрафактный рынок вейпов в России достигает 75% - такой объем продукции поступает на продажу без наличия сертификатов. И никто, абсолютно никто в России не знает, какие вещества содержат в себе разные жидкости для нагревания», - цитирует ТАСС руководителя проекта, депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева.

По его словам, волонтеры присылают колоссальное количество подтверждений таких нарушений, как продажа вейпов несовершеннолетним и контрафакт.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».