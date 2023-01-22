Лучше забрать деньги из банков: рубль в ближайшее время себя покажет не с лучшей стороны – будет лихорадить

Финансовые аналитики сделали прогноз по поводу того, как будет менять курс рубля на протяжении этого года. Если кратко - национальную валюту будет лихорадить, так что лучше забрать деньги из банков и вложить их во что-то, чтобы не потерять.

«Динамика рубля будет определяться соотношением между притоком валюты в страну от экспорта и спросом на валюту со стороны импортеров, туристов и инвесторов на фоне геополитических рисков», - считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.