Лучше забрать деньги из банков: рубль в ближайшее время себя покажет не с лучшей стороны – будет лихорадить

Финансовые аналитики сделали прогноз по поводу того, как будет менять курс рубля на протяжении этого года. Если кратко - национальную валюту будет лихорадить, так что лучше забрать деньги из банков и вложить их во что-то, чтобы не потерять.
«Динамика рубля будет определяться соотношением между притоком валюты в страну от экспорта и спросом на валюту со стороны импортеров, туристов и инвесторов на фоне геополитических рисков», - считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Финансист полагает, что в первом квартале рубль будет стоить в диапазоне 64-70 к доллару, во втором квартале — 70 рублей за доллар, к середине года — 67-72 за доллар, а в среднем в прогнозы на 2023-й заложен курс 70 рублей за доллар.
По материалам 1prime.ru.