Какой будет третья мировая война и когда начнется: прогноз математика-пророка, предсказавшего развал СССР

Планета Земля: вид из космоса

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Сидик Афган, которого прозвали Нострадамусом XXI века, сделал новое предзнаменование.

Математик-пророк из Афганистана Сидик Афган сделал новое пророчество. Оно касается третьей мировой войны.

Сидик Афган сделал специальные расчеты, благодаря которым сумел заглянуть в будущее.

«Равняется 1900+155. До 2055 года третьей мировой войны не будет. В этот год не будет. Это компьютерная война, через Интернет, такой будет война, информационная, IT-война», - предсказал Сидик Афган.

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Напомним, Сидик Афган - тот самый математик-прорицатель, который разработал уникальную методику предсказывания событий, умножая и складывая цифры. Именно он много лет назад напророчил развал Советского Союза.

По материалам sportkp.ru.

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