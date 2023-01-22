Какой будет третья мировая война и когда начнется: прогноз математика-пророка, предсказавшего развал СССР

Математик-пророк из Афганистана Сидик Афган сделал новое пророчество. Оно касается третьей мировой войны.

Сидик Афган сделал специальные расчеты, благодаря которым сумел заглянуть в будущее.

«Равняется 1900+155. До 2055 года третьей мировой войны не будет. В этот год не будет. Это компьютерная война, через Интернет, такой будет война, информационная, IT-война», - предсказал Сидик Афган.