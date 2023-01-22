Плюс три доплаты: пенсионерам рассказали о сюрпризе в феврале 2023-го

Уже в феврале некоторых пенсионеров ждет приятный сюрприз: вместе с ежемесячной выплатой пожилые россияне получат сразу три доплаты к пенсии единой суммой. Это касается тех людей, кто продолжал работать на пенсии, но оставил свою трудовую деятельность в октябре 2022 года.

«Как известно, работающие пенсионеры все еще не получают пенсии с учетом индексаций. Но прибавка им выплачивается в полном объеме после увольнения. Однако это длительный процесс: должно пройти несколько месяцев, прежде чем пенсионер сможет получить пенсию с учетом всех пропущенных за время его работы индексаций», – пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов изданию Primpress.

По его словам, в прошлом году данный период составлял три месяца. За это время сведения от работодателей об увольнении пенсионера поступали в ПФР, далее специалисты принимали решение о назначении прибавки, и потом уже деньги выплачивались пожилым гражданам. Так, для тех, кто уволился в октябре, срок подойдет как раз к февралю. То есть, в следующем месяце пенсии таким гражданам начнут приходить со всеми индексациями, которые проводились в то время, когда человек работал. А помимо такой прибавки стоит ждать еще и доплаты за три месяца ожидания: ноябрь, декабрь и январь.