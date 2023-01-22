Только не за уши, а под колено – отлично! Куда наносят парфюм знающие люди

Эксперты выявили лучшие места для нанесения парфюма. Лучше всего ароматы раскрываются на пульсирующих точках, там, где прощупывается пульс.

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И самое идеальное место для этого – запястья, поскольку руки находятся в постоянном движении. Хорошо также наносить на шею, сгиб локтя и даже под колено (если лето и ноги открыты).

А вот за ушами, как это делают многие, брызгать парфюмом явно не стоит. Там много жировых желез, которые портят и искажают запах.

Еще более дурная идея – брызгать подмышки, при таком использовании вы можете не улучшить аромат своего тела, а сделать его просто безобразным.

Источник: fontanka.ru.