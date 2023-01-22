Сколько капель парфюма должно быть на теле в идеале: формула притяжения

Сколько капель парфюма должно быть на теле для идеального аромата: формула чарующего запаха

Духи. Фото: Global Look Press

Эксперты считают, что лучше тут недолить, чем переборщить.

Исследователи ароматов пришли к выводу, что относительно парфюма действует одно золотое правило: лучше меньше, да лучше!

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Тем не менее, они расписали для каждого вида парфюма его идеальное количество на теле. Одеколон наносят тремя-четырьмя нажатиями.

Туалетную воду – двумя-тремя. Парфюмированную воду – максимум двумя. Духов достаточно одной капли.

Чаще всего парфюм наносят на пульсирующие точки: шею и запястья. Здесь аромат лучше раскрывается.

Источник: fontanka.ru.

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