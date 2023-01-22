Сколько капель парфюма должно быть на теле в идеале: формула притяжения

Исследователи ароматов пришли к выводу, что относительно парфюма действует одно золотое правило: лучше меньше, да лучше!
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Тем не менее, они расписали для каждого вида парфюма его идеальное количество на теле. Одеколон наносят тремя-четырьмя нажатиями.
Туалетную воду – двумя-тремя. Парфюмированную воду – максимум двумя. Духов достаточно одной капли.
Чаще всего парфюм наносят на пульсирующие точки: шею и запястья. Здесь аромат лучше раскрывается.
Источник: fontanka.ru.