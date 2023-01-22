Да ей не больше 30! Россиянка взяла титул конкурса красоты «Бабушка Вселенной» — 46-летняя спортсменка затмила жюри

На конкурсе «Бабушка Вселенной 2023» представительница из России не ударила в грязь лицом: Алена Сибиева из Санкт-Петербурга затмила жюри своими красотой и обаянием, и получила достойный титул «Третья вице-бабушка Вселенной».

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С виду женщине не дашь и больше 30, а ведь ей стукнуло 46! Тем более не скажешь, что у нее черный пояс ояма-каратэ и кобудо, и что она тренер спортивно-боевых единоборств!

Известно, что финал конкурса красоты «Бабушка Вселенной 2023» прошел 21 января в городе София в Болгарии. За главный титул боролись 20 женщин из разных стран мира, а победу одержала участница из Сингапура.

Ранее состоялся конкурс «Мисс Вселенная». Участница из России — Анна Линникова — хотя и блистала красотой, но выбыла из конкурса. 22-летняя оренбурженка не вошла и в топ-10.