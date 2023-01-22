На какие женские духи мужчины реагируют, как на красную тряпку: обязательно обернутся вслед

Если вы хотите, чтобы все мужчины оборачивались вам вслед, подчиняясь незримому импульсу, обязательно купите себе духи с цветочным ароматом.

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Согласно специальному исследованию, 85% мужчин считают цветочный аромат самым притягательным.

На втором месте для сильной половины человечества стоят яркие и сладкие запахи. Они нравятся 81% мужчин, что не сильно отличает их от цветочных.

На третьем месте – фруктовые ароматы. На них реагирует 78% опрошенных мужчин.

Источник: Irish Mirror.