Как выглядит топ-тройка лучших бюджетных кормов для кошек: хорошее качество с реальным мясом

Мы давно привыкли к кормам для наших питомцев и назад к вареному минтаю и курочке возвращаться мало кто из нас хочет.

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Однако в последнее время все чаще стали возникать вопросы по качеству кормов для четвероногих друзей, да и контролирующие органы подливают масла в огонь. Ведь исследователи нередко обнаруживают подмену ингредиентов в кормах.

Ушлые производители иногда заменяют нормальное мясо шкурой и хрящами, или и вовсе кладут муку и жир с ароматизаторами. Многие пытаются обезопасить своих животных, покупая дорогие корма. Но, как показывает практика, это тоже не является гарантией их хорошего состава.

Эксперты «МаркиКачества» определили в бюджетной нише кормов для кошек те, которые имеют хороший сбалансированный состав, и он честно указан на упаковке, без подводных камней.

На первое место они поставили корма Purina One. На втором месте оказалась «Наша марка», а на третьем — «ТерраКот».

Источник: markakachestva.ru.