В России введут налог на воздух - 100 рублей в сутки

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Речь идет о туристическом сборе.

Депутаты Госдумы предложили ввести в России так называемый налог на воздух. Речь идет о туристическом сборе в популярных регионах нашей страны.

Предлагается взимать с каждого совершеннолетнего туриста 100 рублей в сутки. Эти деньги будут идти в федеральный бюджет на усовершенствование территорий - их содержание, ремонт и благоустройство.

Сбор могут взимать в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае, Крыму, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» (Сочи, где находятся олимпийские объекты).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также