В России введут налог на воздух - 100 рублей в сутки

Депутаты Госдумы предложили ввести в России так называемый налог на воздух. Речь идет о туристическом сборе в популярных регионах нашей страны.
Предлагается взимать с каждого совершеннолетнего туриста 100 рублей в сутки. Эти деньги будут идти в федеральный бюджет на усовершенствование территорий - их содержание, ремонт и благоустройство.
Сбор могут взимать в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае, Крыму, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» (Сочи, где находятся олимпийские объекты).
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