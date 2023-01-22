В России введут налог на воздух - 100 рублей в сутки

Депутаты Госдумы предложили ввести в России так называемый налог на воздух. Речь идет о туристическом сборе в популярных регионах нашей страны.

Предлагается взимать с каждого совершеннолетнего туриста 100 рублей в сутки. Эти деньги будут идти в федеральный бюджет на усовершенствование территорий - их содержание, ремонт и благоустройство.