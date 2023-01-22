Какой комнатный цветок за два дня соберет токсины в квартире: самый простой и неприхотливый

В последнее время комнатные растения используют чаще для декорации помещений. Но еще в советские времена их больше ценили за свойства. Например, в каждом госучреждении обязательно стоял хлорофитум хохлатый.

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И не случайно, ведь этот комнатный цветок обладает массой полезных качеств, являясь санитаром помещений.

Хлорофитум является натуральным сорбентом, собирая из воздуха вредные вещества. Всего за пару дней растение собирает до 90% токсинов из помещения.

Не случайно его рекомендуют для разведения в тех домах и квартирах, где возможно попадание угарного газа. Особенно интересен этот момент будет владельцам бань и загородных домов с печным отоплением.

Хлорофитум обезвреживает продукты распада и делает воздух чистым, насыщая его кислородом. Плюс ко всему, цветок является природным уборщиком помещений, собирая на своих листочках пыль.

Источник: marieclaire.ru