Минус токсины, плесень и вредный газ: два комнатных цветка, которые очистят ваш дом

Английский плющ и хлорофитум хохлатый не случайно в советское время были в каждой школе и в любом госучреждении в принципе. Эти растения не только неприхотливы и просты в уходе, но и способны великолепно очищать воздух.

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Английский плющ является великолепным пылесборником, он притягивает к себе частички, не позволяя им попасть в наши с вами легкие. Правда обмывать само растение тоже необходимо. Также плющ отлично поглощает повышенную влажность, благодаря чему происходит профилактика образования плесени. Ну и к тому же плющ собирает канцерогены, углекислый газ, соли тяжелых металлов и формальдегид.

Хлорофитум хохлатый является отличным природным сорбентом. За два дня это растение способно истребить около 90 процентов токсинов в комнате. Хлорофитум рекомендовано держать в помещениях, где возможно попадание угарного газа (владельцам частных домов с печным отоплением на заметку), поскольку цветок обезвреживает продукты распада.