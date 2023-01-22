Новый курс доллара довел людей до истерики: накупившие валюту рыдают у обменников

Доллар к концу 2022 года стал решительно стремиться вверх. И хотя многие финансовые аналитики говорили россиянам не торопиться обменивать свои рубли на валюту, люди все-таки спешили в обменники. И теперь пожинают плоды своего необдуманного решения.

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Теперь доллар неизменно падает на торгах. В конце уходящей недели его курс понизился на 6,75% и стал равняться 67,25 рублям. Такая тенденция сохранится и дальше, вплоть до конца января, полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.