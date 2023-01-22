От груши до песочных часов: три лайфхака, которые помогут полюбить свою фигуру

Во-вторых, не забывайте подчеркивать талию. Используете для этого платья на запах и ремни:

«Если у вас талия неярко выраженная или есть объем в зоне животика/бедер – используйте заправку в одной точке справа или слева, а остальное подогните и пустите по диагонали. Этот лайфхак позволит обозначить точку талии, укажет на длину ног, а диагональ в изделии перераспределит объемы в зоне бедер и животика, визуально скорректируя их».

В-третьих, не стоит бояться открывать щиколотки и запястья.