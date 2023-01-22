От груши до песочных часов: три лайфхака, которые помогут полюбить свою фигуру

Модницам рассказали, как три вещи могут спасти любой образ. Примечательно, что тип фигуры не имеет значения.
Стало известно, какие маленькие хитрости помогут представительницам прекрасного пола полюбить свое тело.
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Во-первых, отложные воротнички, рубашки и блузки с V-образным вырезом зрительно удлинят шею:
«Лайфхак работает на абсолютно любой фигуре, без исключения. Можете застегнуть полностью и потом расстегнуть три пуговицы рубашки, отложить аккуратно воротник и сравнить эффект, вы удивитесь, какое это волшебство!».
Во-вторых, не забывайте подчеркивать талию. Используете для этого платья на запах и ремни:
«Если у вас талия неярко выраженная или есть объем в зоне животика/бедер – используйте заправку в одной точке справа или слева, а остальное подогните и пустите по диагонали. Этот лайфхак позволит обозначить точку талии, укажет на длину ног, а диагональ в изделии перераспределит объемы в зоне бедер и животика, визуально скорректируя их».
В-третьих, не стоит бояться открывать щиколотки и запястья.
«В зимний период (не в ущерб здоровью, конечно) этого эффекта можно добиться, слегка заправив брючину спереди в ботинки», – отметили в womanhit.ru.