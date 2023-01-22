Доллар подорван! Министр финансов США впервые сделала важное заявление

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью CNN о том, что правительство США не может платить по своим обязательствам. А это в свою очередь спровоцирует глобальный финансовый кризис.
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«Невозможность проводить запланированные платежи... без сомнения, приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис», — сказала министр.
По ее мнению. Американца в скором времени могут почувствовать на себе последствия этих событий. Кроме того, она полагает, что данный процесс «подорвет роль доллара» как резервной валюты.