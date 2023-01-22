«Сбербанк онлайн» объявил о закрытии: в списке недоступности – тысячи российских граждан

«Сбербанк онлайн» объявил о прекращении работы на телефонах с устаревшими операционными системами, сообщает «А теперь внимание!» Для продолжения использования программы россиянам необходимо скачать веб-версию банка.

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В списке тех, кто не сможет применять «Сбербанк онлайн» оказались в основном россияне, которые владеют устаревшими моделями смартфонов.