«Сбербанк онлайн» объявил о закрытии: в списке недоступности – тысячи российских граждан

«Сбербанк онлайн» объявил о прекращении работы на телефонах с устаревшими операционными системами, сообщает «А теперь внимание!» Для продолжения использования программы россиянам необходимо скачать веб-версию банка.
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В списке тех, кто не сможет применять «Сбербанк онлайн» оказались в основном россияне, которые владеют устаревшими моделями смартфонов.
Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, что граждане также могут пойти на хитрость и скачать уже удаленное приложение, чтобы не обновлять операционную систему. И напомнила, что в любом случае остаются открытыми банкоматы, кроме того, можно будет совершать переводы через компьютеры или даже смс.