«Новое потрясение»: аналитик сделал важное заявление по поводу курса доллара в феврале

Стало известно о будущем доллара в феврале.
Финансовый аналитик Андрей Кочетков признался, что рубль проиграет иностранной валюте в феврале.
«Если Минфину придется снова продавать валюту, рубль получит поддержку и останется на текущих уровнях плюс-минус 5%», – заявил аналитик.
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Аналитик уверен, что доллар не будет дешевле 70 рублей.
«Учитывая, что в феврале нас ждет новое потрясение в виде очередного эмбарго против российских нефтепродуктов, экспортные доходы могут сократиться. Поэтому мы либо останемся стабильными, либо рубль сбросит пару пунктов по отношению к доллару и будет торговаться выше 70, а не в районе 68-69 рублей», – добавил Андрей Кочетков в беседе с svpressa.ru.
Напомним, ранее были названы страны для бюджетного отпуска в феврале.