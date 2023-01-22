«Новое потрясение»: аналитик сделал важное заявление по поводу курса доллара в феврале

Стало известно о будущем доллара в феврале.

Финансовый аналитик Андрей Кочетков признался, что рубль проиграет иностранной валюте в феврале.

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Аналитик уверен, что доллар не будет дешевле 70 рублей.

«Учитывая, что в феврале нас ждет новое потрясение в виде очередного эмбарго против российских нефтепродуктов, экспортные доходы могут сократиться. Поэтому мы либо останемся стабильными, либо рубль сбросит пару пунктов по отношению к доллару и будет торговаться выше 70, а не в районе 68-69 рублей», – добавил Андрей Кочетков в беседе с svpressa.ru.