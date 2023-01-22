«В диссонансе с окружающими»: астрологи предупредили знак, который столкнется с конфликтами 22 января

Стало известно, кому из знаков зодиака предстоит столкнуться с непониманием окружающих в воскресенье, 22 января.
Оказалось, звезды предупреждают Раков не слушать других людей. Так как пассивность окружающих будет выводить представителей стихии воды из себя:
«Сегодня Рак будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Рак же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ракам в этот день лучше полагаться только на себя.
«А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что сегодня Раку лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы», – отметили в marieclaire.ru.
Напомним, ранее Тамара Глоба дала прогноз для Скорпионов на 22 января.