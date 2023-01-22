От 30 тысяч рублей за семь ночей: названы страны для бюджетного отпуска в феврале

Россиянам назвали страны, в которых наиболее выгодно отдохнуть в феврале.
Одними из самых бюджетных туров будут поездки в Армению и Египет. Первый вариант обойдется на одного человека в 50 тысяч рублей за семь ночей. А второй – от 63 тысяч рублей.
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Еще дешевле обойдутся поездки в Турцию и ОАЭ. В Эмиратах можно оказаться за 35 тысяч рублей. А в Турции – и вовсе за 30 тысяч рублей.
«Температура воздуха днем +20°С, но она не одинакова по всей территории страны. На севере холоднее – около +7…+10°С. На курортах Турецкой Ривьеры на берегу Средиземного моря намного теплее, +20°С», – отметили в Woman.ru.
Напомним, ранее дочь Глюкозы вернулась домой из Индии и в тот же день устроила пожар в квартире.