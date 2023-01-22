«Это важная вещь»: россиянам назвали положительные моменты четырехдневной рабочей недели

Работа в офисе

Работа в офисе. Фото: Global Look Press 

Некоммерческая правозащитная группа 4 Day Week Global провела исследование.

Стало известно, почему некоторые специалисты пытаются добиться четырехдневной рабочей недели.

Было исследовано несколько десятков компаний. Оказалось, сокращенная неделя положительно повлияла на сотрудников. Понизился уровень стресса у работников, а это привело к увеличению доходов компании.

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«Баланс между работой и личной жизнью – это важная вещь, которую ищут люди. Бизнес должен активизироваться», – отметил главный исполнительный директор Randstad NV Сандер ван 'т Норденде для Bloomberg.com.

Напомним, ранее россиянам рассказали, когда работодатель обязан заплатить за пропуск трудового времени.

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