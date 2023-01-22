«Это важная вещь»: россиянам назвали положительные моменты четырехдневной рабочей недели

Стало известно, почему некоторые специалисты пытаются добиться четырехдневной рабочей недели.
Было исследовано несколько десятков компаний. Оказалось, сокращенная неделя положительно повлияла на сотрудников. Понизился уровень стресса у работников, а это привело к увеличению доходов компании.
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«Баланс между работой и личной жизнью – это важная вещь, которую ищут люди. Бизнес должен активизироваться», – отметил главный исполнительный директор Randstad NV Сандер ван 'т Норденде для Bloomberg.com.
Напомним, ранее россиянам рассказали, когда работодатель обязан заплатить за пропуск трудового времени.