«Это важная вещь»: россиянам назвали положительные моменты четырехдневной рабочей недели

Стало известно, почему некоторые специалисты пытаются добиться четырехдневной рабочей недели.

Было исследовано несколько десятков компаний. Оказалось, сокращенная неделя положительно повлияла на сотрудников. Понизился уровень стресса у работников, а это привело к увеличению доходов компании.

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