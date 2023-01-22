«Нечаянно устроила пожар»: дочь Глюкозы показала последствия возгорания

Стало известно, что старшая дочь певицы Глюкозы устроила пожар в доме.

15-летняя Лидия вернулась из Индии. Видимо, девушка устала после перелета. Потому что в тот же день Чистякова по неосторожности устроила возгорание в ванной комнате.

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