Россиянам рассказали, когда работодатель обязан заплатить за пропуск трудового времени

Стали известны случаи, когда работник в праве остаться дома. И это не будет считаться прогулом.
Нетрудоспособность и пропуски, связанные с рождением ребенка, будут входить в разряд уважительного отсутствия человека на рабочем месте:
«Отсутствие может быть связано с уважительными и неуважительными причинами. Во втором случае практически всегда речь будет идти о прогуле со всеми вытекающими правовыми последствиями».
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«Добропорядочных граждан больше интересуют особенности трудовых отношений, связанных с уважительными причинами, в том числе и порядком оплаты дней пропуска», – добавил эксперт.
Можно не выйти на работу «за свой счет». А вот прогул из-за донорства работодатель обязан оплатить.
«Если вас вызвали в военкомат или к следователю для дачи показаний, то возмещать невыплаченную зарплату и понесенные расходы (проезд, временный наем помещения и пр.) будет инициатор, то есть министерство обороны или следственный орган», – рассказали в riafan.ru.