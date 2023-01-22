Россиянам рассказали, когда работодатель обязан заплатить за пропуск трудового времени

Стали известны случаи, когда работник в праве остаться дома. И это не будет считаться прогулом.

Нетрудоспособность и пропуски, связанные с рождением ребенка, будут входить в разряд уважительного отсутствия человека на рабочем месте:

«Отсутствие может быть связано с уважительными и неуважительными причинами. Во втором случае практически всегда речь будет идти о прогуле со всеми вытекающими правовыми последствиями».

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