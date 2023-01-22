«Потому что работают круглосуточно»: в Госдуме объяснили, почему женщины выходят на пенсию раньше мужчин

В Госдуме обсудили выход на пенсию.
Депутат Яна Лантратова назвала причину более ранней отставки женщин. По словам парламентария, представительницы слабого пола продолжают работать и дома, даже если уже вернулись из офиса.
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Именно «круглосуточная» занятость женщин является причиной раннего ухода на пенсию.
«Женщины выходят на пенсию раньше мужчин, потому что работают круглосуточно — матерью, няней, учителем, ведут домашнее хозяйство, помогают воспитывать внуков <…> Даже уходя на пенсию, женщина продолжает работать», – процитировали депутата в telegram-канале «ДумаТВ.Brief».
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