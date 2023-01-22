«Потому что работают круглосуточно»: в Госдуме объяснили, почему женщины выходят на пенсию раньше мужчин

Государственная дума

Государственная дума. Фото: Global Look Press 

Депутат Яна Лантратова ответила на важный вопрос.

В Госдуме обсудили выход на пенсию.

Депутат Яна Лантратова назвала причину более ранней отставки женщин. По словам парламентария, представительницы слабого пола продолжают работать и дома, даже если уже вернулись из офиса.

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Именно «круглосуточная» занятость женщин является причиной раннего ухода на пенсию.

«Женщины выходят на пенсию раньше мужчин, потому что работают круглосуточно — матерью, няней, учителем, ведут домашнее хозяйство, помогают воспитывать внуков <…> Даже уходя на пенсию, женщина продолжает работать», – процитировали депутата в telegram-канале «ДумаТВ.Brief».

Напомним, ранее Роскомнадзор сделал заявление о Telegram. Новые ограничения затронут пользователей мессенджера уже с первого марта.

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