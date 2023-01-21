На месте Zara в России откроются новые магазины: уже известно какие и когда

В 2022 году многие зарубежные компании закрыли свои магазины в России. Это произошло не только с «Икеей», но и с такими брендами, как Zara и Bershka. Однако ранее ливанская Daher Group выкупила бизнес у этих брендов в России. На месте привычных бутиков откроются новые сети Maag и Vilet.

Компания Azadea, управляющая франшизами различных брендов и контролируемая Daher group, готовится в апреле перезапустить бизнес Inditex в России.