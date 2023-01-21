На месте Zara в России откроются новые магазины: уже известно какие и когда

В 2022 году многие зарубежные компании закрыли свои магазины в России. Это произошло не только с «Икеей», но и с такими брендами, как Zara и Bershka. Однако ранее ливанская Daher Group выкупила бизнес у этих брендов в России. На месте привычных бутиков откроются новые сети Maag и Vilet.
Компания Azadea, управляющая франшизами различных брендов и контролируемая Daher group, готовится в апреле перезапустить бизнес Inditex в России.
О том, что магазины четырех брендов Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius — могут открыться уже весной 2023 года после ребрендинга, осенью также сообщали источники Forbes.
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По словам собеседников «Коммерсанта», первой из открытых Daher Group магазинов станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.
Новые сети одежды будут продавать продукцию ранее не существовавших брендов, но она будет разработана командами из числа бывших сотрудников Inditex.
Производителями выступят поставщики, которые работают на испанскую группу. Товары новых марок будут представлены в магазинах, где ранее работали сети ритейлера.