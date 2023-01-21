Отключение от приложения «Сбербанк онлайн» уже скоро: что нужно знать россиянам

Отмечается, что таким пользователям придется перейти на веб-версию банка. Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, что нужно знать россиянам и ждать в будущем.

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По словам специалиста, это новшество коснется возрастной категории граждан, которая пользуется устаревшими смартфонами. По этой причине, у многих остро встанет вопрос о покупке нового телефона. Однако на сегодняшний день есть масса вариантов бюджетных смартфонов. Еще Волкова напомнила, что можно установить удаленное приложение, но такая функция есть не на всех телефонах.

«В крайнем случае, даже если установить приложение у вас не получится, вы можете пользоваться браузером или банкоматами. Их достаточно много во всех городах России», — пояснила Волкова.

Она также отметила, что перевод средств в приложении это только привычка. Это можно делать это с помощью смс. Татьяна рассказала об этом порталу «А теперь внимание!».