Шансы отравления повышены: россиянам рассказали, какую часть курицы нельзя покупать ни в коем случае

В любом доме на столе всегда можно увидеть сыры и колбасы. А знающие хозяйки готовятся блюда из курицы, так как это мясо считается легким. Однако не все части курицы стоит покупать. Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева рассказала о важных нюансах.
По словам эксперта, во время похода по магазинам не стоит даже думать о покупке куриной печени без какой-либо маркировки. Она отметила, что такой продукт вполне может оказаться просроченным или некачественным во многих случаях.
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А причина очень проста – куриная печень быстро портится, поэтому многие продавцы идут на различные хитрости. Например, сдирают срок годности или перекладывают уже просроченный продукт в подложки без опознавательных знаков, продавая под видом собственной продукции.
Поэтому на продукцию без маркировки вообще не смотрите, а тем более не покупайте ее. Он скорее всего будет просроченным, а это значит, что риск отравиться особенно высокий.
«Кроме того, если покупаете печень в заморозке, то следите, чтобы на ней было написано, что это именно замороженная печень. Нередко продавцы кладут в морозилку просроченную охлажденную печень», — также поделилась Васильева с порталом «А теперь внимание!».