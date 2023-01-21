Шансы отравления повышены: россиянам рассказали, какую часть курицы нельзя покупать ни в коем случае

По словам эксперта, во время похода по магазинам не стоит даже думать о покупке куриной печени без какой-либо маркировки. Она отметила, что такой продукт вполне может оказаться просроченным или некачественным во многих случаях.

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А причина очень проста – куриная печень быстро портится, поэтому многие продавцы идут на различные хитрости. Например, сдирают срок годности или перекладывают уже просроченный продукт в подложки без опознавательных знаков, продавая под видом собственной продукции.

Поэтому на продукцию без маркировки вообще не смотрите, а тем более не покупайте ее. Он скорее всего будет просроченным, а это значит, что риск отравиться особенно высокий.