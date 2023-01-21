Жирностью 2,5% и 3,2%: названы проверенные экспертами марки молока, которые порадуют вкусом

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Молоко. Фото: Global Look Press

Эти продукты достойны вашего внимания.

Стало известно, какие марки молока с жирностью 2,5% и 3,2% стоит выбрать в магазине.

Программа «Выбор Эксперта» провела независимую проверку и определила победителей в каждой из двух категорий.

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Так, самым лучшим молоком с жирностью 3,2% признали продукт марки «Домик в деревне».

«Показатель жирности в 3,2% обеспечивает ему хорошо знакомый каждому человеку вкус настоящего молока. Напиток одинаково вкусен и холодным и горячим, поэтому его можно добавлять в чай или кофе, а также использовать для приготовления каш и других молочных блюд», – отметили исследователи. 

А вот среди брендов, которые выпускают молоко с жирностью 2,5%, нужно обратить внимание на «Простоквашино».

«Розлив ведется в пакеты тетра-пак, которые обеспечивают стерильность, сохраняя вкусовые качества и пищевую ценность. Упаковка обеспечивает эффективную защиту содержимого от негативного воздействия внешних факторов – солнечного света, воздуха. Это позволяет хранить пачку при комнатной температуре», – добавили в vyborexperta.ru.

Напомним, ранее в «Пятерочке» рассказали про акции на два продукта до 23 января.

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