Жирностью 2,5% и 3,2%: названы проверенные экспертами марки молока, которые порадуют вкусом

Стало известно, какие марки молока с жирностью 2,5% и 3,2% стоит выбрать в магазине.
Программа «Выбор Эксперта» провела независимую проверку и определила победителей в каждой из двух категорий.
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Так, самым лучшим молоком с жирностью 3,2% признали продукт марки «Домик в деревне».
«Показатель жирности в 3,2% обеспечивает ему хорошо знакомый каждому человеку вкус настоящего молока. Напиток одинаково вкусен и холодным и горячим, поэтому его можно добавлять в чай или кофе, а также использовать для приготовления каш и других молочных блюд», – отметили исследователи.
А вот среди брендов, которые выпускают молоко с жирностью 2,5%, нужно обратить внимание на «Простоквашино».
«Розлив ведется в пакеты тетра-пак, которые обеспечивают стерильность, сохраняя вкусовые качества и пищевую ценность. Упаковка обеспечивает эффективную защиту содержимого от негативного воздействия внешних факторов – солнечного света, воздуха. Это позволяет хранить пачку при комнатной температуре», – добавили в vyborexperta.ru.
Напомним, ранее в «Пятерочке» рассказали про акции на два продукта до 23 января.