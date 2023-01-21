Жирностью 2,5% и 3,2%: названы проверенные экспертами марки молока, которые порадуют вкусом

А вот среди брендов, которые выпускают молоко с жирностью 2,5%, нужно обратить внимание на «Простоквашино».

«Розлив ведется в пакеты тетра-пак, которые обеспечивают стерильность, сохраняя вкусовые качества и пищевую ценность. Упаковка обеспечивает эффективную защиту содержимого от негативного воздействия внешних факторов – солнечного света, воздуха. Это позволяет хранить пачку при комнатной температуре», – добавили в vyborexperta.ru.

Напомним, ранее в «Пятерочке» рассказали про акции на два продукта до 23 января.