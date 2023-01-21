Выберешь его — притянешь удачу! Одежду какого оттенка лучше носить не снимая с 23 по 29 января — Володина

Известный астролог Василиса Володина озвучила главный оттенок в одежде на грядущую неделю. Выбрав его, можно не только привлечь к себе внимание, но и притянуть дополнительные счастье и удачу!

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Доминирующим цветом в одежде в период с 23 по 29 января астролог назвала яркую и насыщенную синеву. По мнению теледивы, это очень смелый оттенок, и не каждая решится примерить аутфит в таком цвете, но конечный результат однозначно того стоит!