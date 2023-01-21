Пальчики оближешь, как вкусно! Рецепт идеальных сырников — они прямо тают во рту

Жительница Москвы на одном из форумов поделилась рецептом сырников, которые не только тают во рту, но и сведут с ума любого сладкоежку! В его составе семь простых ингредиентов, наверняка имеющиеся на кухне у любой хозяйки.

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Для приготовления понадобятся творог, одно яйцо, мука, разрыхлитель, соль, сахар и кое-что еще, благодаря чему утреннее блюдо получит аппетитную сладость — творожная масса с изюмом.

«Все сложить в миску, хорошо вымесить (миксер в помощь). Выкладывать мокрой ложкой и обжаривать на самом маленьком огне, несколько раз переворачивая», — сообщает moslenta.

Еще один вариант — получившуюся из ингредиентов массу скатать «колбаской» и нарезать перед обжариванием. Получается невероятно вкусно!