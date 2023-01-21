«Впереди пик налогового периода»: аналитик дал прогноз по курсу доллара на последнюю неделю января

Стало известно, что будет с курсом доллара в период с 23 по 29 января.

Аналитик назвал диапазон, в котором окажется доллар по отношению к рублю в последних числах месяца:

«Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 67-70. Впереди пик налогового периода (25 января), и это может придавать рублю сил в ближайшие сессии».

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Эксперт отметил, что цены на нефть положительно скажутся на рубле.