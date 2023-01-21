«Впереди пик налогового периода»: аналитик дал прогноз по курсу доллара на последнюю неделю января

Валюта

Валюта. Фото: Global Look Press 

Эксперт из «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов поделился мнением о будущем валютного рынка.

Стало известно, что будет с курсом доллара в период с 23 по 29 января.

Аналитик назвал диапазон, в котором окажется доллар по отношению к рублю в последних числах месяца:

«Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 67-70. Впереди пик налогового периода (25 января), и это может придавать рублю сил в ближайшие сессии».

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Эксперт отметил, что цены на нефть положительно скажутся на рубле.

«На руку российской валюте и высокие уровни цен на нефть, которая, вероятно, продолжит отыгрывать позитивные ожидания по спросу в Китае. Правда, здесь стоит помнить про величину дисконта нефти Urals», – добавили в kommersant.ru.

Напомним, ранее стало известно, какие скидки продлятся в «Пятерочке» до 23 января.

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