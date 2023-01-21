«Впереди пик налогового периода»: аналитик дал прогноз по курсу доллара на последнюю неделю января

Стало известно, что будет с курсом доллара в период с 23 по 29 января.
Аналитик назвал диапазон, в котором окажется доллар по отношению к рублю в последних числах месяца:
«Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 67-70. Впереди пик налогового периода (25 января), и это может придавать рублю сил в ближайшие сессии».
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Эксперт отметил, что цены на нефть положительно скажутся на рубле.
«На руку российской валюте и высокие уровни цен на нефть, которая, вероятно, продолжит отыгрывать позитивные ожидания по спросу в Китае. Правда, здесь стоит помнить про величину дисконта нефти Urals», – добавили в kommersant.ru.
Напомним, ранее стало известно, какие скидки продлятся в «Пятерочке» до 23 января.