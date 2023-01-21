«Действует общая норма»: аванс россиян станет меньше

Стало известно, что налог в 13% будет отрицательно влиять на аванс.
Оказалось, по новым правилам работодатели должны удерживать налог по ставке 13%. В свою очередь эта сумма будет уменьшать аванс сотрудников.
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«С 2023 года действует новый срок, по которому работодатели признают для расчета НДФЛ доходы в виде зарплаты. Датой получения дохода теперь является день выплаты денег работнику», – заявили эксперты.
«Законодатели убрали из НК пункт 2 статьи 223 с особым порядком признания дохода в виде зарплаты. Значит, действует общая норма. Доход в виде зарплаты признавайте на дату выплаты денег (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК)», – добавили в zarplata-online.ru.
При этом можно не беспокоиться за общий размер заработной платы. Нововведение не повлияет на сумму заработка.
Напомним, ранее сообщили, что с февраля увеличится размер материнского капитала.