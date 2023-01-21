«Действует общая норма»: аванс россиян станет меньше

Стало известно, что налог в 13% будет отрицательно влиять на аванс.

Оказалось, по новым правилам работодатели должны удерживать налог по ставке 13%. В свою очередь эта сумма будет уменьшать аванс сотрудников.

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