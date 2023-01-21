«У меня для вас две новости»: Василиса Володина советует приготовиться

Сразу два события грядут в жизни людей, причем, независимо от их желания. Астролог Василиса Володина в астропрогнозе на 21 января предупредила о них. Это положительные свершения, которые привнесут новое каждому.

«Сегодня у меня для вас две новости: одна хорошая, другая тоже. Новолуние в Водолее совпадает с наступлением года Черного Водяного Кролика по восточному календарю», - объявила звездочет в Telegram.

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События предваряют перемены в жизни всех и каждого. Чтобы их привлечь и ускорить, Володина дала рекомендации подписчикам. Вот что нужно делать: «Ветер перемен буквально срывает форточки, почувствуют даже упрямые ретрограды. Визуализируем желания, дышим новым, осязаем новизну в настроении окружающих. Радуемся долгожданному началу начал».