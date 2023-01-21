«Ветер перемен»: вот что Василиса Володина предрекла на 21 января – коснется всех!

В новый день января, 21 числа, людей настигнет неизбежное. Об этом поведала астролог Василиса Володина. Исследователь влияния звезд на человечество рассказала, что коснутся события всех и каждого. И, судя по прогнозу, грядет хорошее.

«Сегодня у меня для вас две новости: одна хорошая, другая тоже. Новолуние в Водолее совпадает с наступлением года Черного Водяного Кролика по восточному календарю. Ветер перемен буквально срывает форточки, почувствуют даже упрямые ретрограды. Визуализируем желания, дышим новым, осязаем новизну в настроении окружающих. Радуемся долгожданному началу начал», - дала расклад астролог.

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