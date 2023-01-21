Снижение цен до 33%: «Пятерочка» порадует покупателей

Стало известно, что в сети магазинов «Пятерочка» на следующей неделе распространяется акция на некоторые продукты питания.

Организация отмечает, что приятными станут цены на макароны и чай.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».