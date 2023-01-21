Снижение цен до 33%: «Пятерочка» порадует покупателей

Стало известно, что в сети магазинов «Пятерочка» на следующей неделе распространяется акция на некоторые продукты питания.
Организация отмечает, что приятными станут цены на макароны и чай.
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«Мы соскучились! Ловите скидочки на неделю с 17 по 23 января: чай Greenfield Golden Ceylon – 33%, макароны «Ладные» — цена недели 34,90 рублей», – объявил магазин в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее бренд Michael Kors покинул российский рынок.