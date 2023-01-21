«Время для глобальных перемен»: что стоит сделать в новолуние

«Может наблюдаться подавленное состояние, нервное истощение, даже головные боли, потому что в этот период происходит ускорение вывода жидкости из организма и ускоренный обмен веществ», – добавила эксперт в беседе с marieclaire.ru.

А расположение Луны в Водолее будет рождать желание вырваться на свободу. Такое чувство может затронуть любую сферу жизни.

Для того, чтобы новолуние пошло вам на пользу, астролог советует выполнить простые действия. Нужно взять лист бумаги и написать все то, от чего хочется избавиться. Затем лист нужно сжечь.

Далее в блокнот нужно записать планы на будущее. После новолуния этот блокнот можно использовать в качестве напоминания о самом важном для вас.

Напомним, ранее Елена Мун сделала гороскоп для всех знаков на 21 января.