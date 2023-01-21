Уже по 120 рублей: экономист объяснил происходящее с долларом

В начале января цена на отечественную нефть бренда Urals на бирже провалилась до 38 долларов за баррель. Ситуация хоть и случилась однодневно, стала тревожным сигналом, считают экономисты. Этот уровень оказался заметно ниже введенного не так давно потолка цен в Европе.

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Причиной падения цены стала, по мнению аналитиков, потеря европейского рынка. Также сказалось увеличение стоимости фрахта сырья – из-за проблем с логистикой продавать нефть приходится с большой скидкой, чтобы конкурировать с поставщиками других стран. Это не могло не отразиться на курсе рубля. В случае сохранения тенденции национальная валюта рискует просесть еще сильнее – грядущее соотношение к доллару шокирует.