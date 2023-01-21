Клава Кока в мини-платье невесты устроила дефиле: конец между ног болтается, зато красиво

Певица Клава Кока активно искала жениха на яхте в Дубае. Вместе с Мари Краймбрери они устроили во время морской прогулки «выставку невест», демонстрируя себя свободных со всех сторон, причем, позировали в бикини. И, судя по всему, рыбка клюнула – у Клавы нашелся кандидат на ее сердце. По крайней мере, звезда намекнула на это, когда нарядилась в белое платье и сообщила о планах.

«Ну все, я выхожу замуж», - подписала красотка кадры.

Кока продефилировала в белом миниатюрном наряде с корсетом по коридорам отеля. Между ног у нее болтались концы банта, которые мешались зрителям, но не самой звезде. Клава накинула на голые плечи пиджак с мужского плеча и, на самом деле, похожа была на невесту.

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