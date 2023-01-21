Всем приготовиться: экономист назвал дату падения рубля

В декабре 2022 года отечественная валюта просела на фоне девятого пакета санкций и введения «потолка цен» на нефтепродукты. Однако, финансисты не увидели в падении рубля ничего неожиданного. И поспешили предупредить россиян о следующем подобном «сюрпризе». Как говорится, предупрежден – значит, вооружен.

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Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова напомнила «Ведомостям», что скоро вступят в силу ограничения на нефть из России. И наша страна может столкнуться еще с одним падением рубля. Произойдет это уже в феврале.

По прогнозам «БКС Мир инвестиций», ожидаемым является ослабление курса рубля к 70 за доллар.