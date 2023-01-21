Вот что произошло с долларом перед выходными: опасения подтвердились

Во вторую рабочую пятницу нового года, 20 января, американская валюта ускорила темпы своего роста - индекс доллара поднимался на 0,27%, до 102,33 пункта. Опасения экспертов подтвердились: на фоне происходящих в мировой экономике процессов доллар вырос. Конечно, до показателя декабря в 72 рубля ему пока далеко, но аналитики предрекают ему все шансы на это.

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Дело в том, что на неделе была обнародована макростатистика перспектив мировой экономики, которая усилила опасения экспертов относительно происходящего. В частности, данные розничных продаж и промышленности в США получились слабее ожиданий. И на этом фоне доллар получил поддержку как более безопасный актив, пишет «Прайм».