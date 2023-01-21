«Последний день года Тигра»: Глоба предупредил людей об опасностях 21 января

Астролог Богдан Глоба, сын и продолжатель семейного дела Павла и Тамары Глобы, предупредил людей об опасностях нового январского дня, 21 числа. В эти сутки начинается Новолуние, и Водяной Кролик полноправно вступает в свои владения. Следует проявить особенную осторожность, поскольку день аварийный и напряженный.

«Суббота – последний день года Тигра. Распрощайтесь с полосатым, вспомните, что он принес хорошего, и не ругайте за плохое. День напряженный и аварийный, поэтому берегите себя и близких», - поделился прогнозом Глоба-младший в Telegram.

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