Стало удобнее: пользователям WhatsApp теперь доступна новая функция

Мессенджер WhatsApp предоставил пользователям возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения. Теперь можно легко хранить различные заметки и напоминания.

"Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами. Нажмите "Найти чат" и выберите "Сообщения для себя", - сказано в описании от разработчиков приложения.