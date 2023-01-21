Много подводных камней: юрист назвала неочевидные последствия плохой кредитной истории

Финансист Ольга Дайнеко рассказала, что кредитная история влияет не только на вероятность одобрения займа в банке. Информацию может запросить даже работодатель или покупатели вашей недвижимости!

Эксперт объяснила, что при трудоустройстве на ответственную должность, связанную с финансами, имеют право проверить кандидата на надежность. Компания должна оценить все риски, уточнила Дайнеко, пишет «Прайм».

Заинтересоваться кредитной историей могут при продаже недвижимости или автомобиля. В истории отображается информация не только о просроченной задолженности, но и данные о процедуре банкротства.