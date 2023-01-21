Ситуация может обостриться: эксперты рассказали, насколько скоро взлетит доллар

Эксперты рассказали о том, что будет с рублем в самое ближайшее время. Аналитики напомнили, что Минфин возобновил работу бюджетного правила для того, чтобы снизить влияние внешней волатильности на российскую экономику.

Итак, при благоприятном развитии событий нефтегазовые доходы бюджета отправляют в Фонд национального благосостояния. Однако при негативном из-за низких нефтегазовых доходов ФНБ тратятся для пополнения бюджета, говорится на сайте profinance.ru.

Новый год начался с продаж юаней из ФНБ. Дело в том, что цены на нефть упали на фоне введенного иностранными государствами «потолка». Теперь Минфин опасается, что недополучит доходов, отметили эксперты.