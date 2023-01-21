Ситуация может обостриться: эксперты рассказали, насколько скоро взлетит доллар

Эксперты рассказали о том, что будет с рублем в самое ближайшее время. Аналитики напомнили, что Минфин возобновил работу бюджетного правила для того, чтобы снизить влияние внешней волатильности на российскую экономику.
Итак, при благоприятном развитии событий нефтегазовые доходы бюджета отправляют в Фонд национального благосостояния. Однако при негативном из-за низких нефтегазовых доходов ФНБ тратятся для пополнения бюджета, говорится на сайте profinance.ru.
Новый год начался с продаж юаней из ФНБ. Дело в том, что цены на нефть упали на фоне введенного иностранными государствами «потолка». Теперь Минфин опасается, что недополучит доходов, отметили эксперты.
«По нашим оценкам, продажи юаней будут проходить большую часть первого полугодия, поддерживая стабильность курса в диапазоне 68-72 рубля за доллар», - предположили аналитики.
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Во втором полугодии ситуация может измениться благодаря увеличению активности в Китае. Минфин начнет покупку юаней в ФНБ. Таким образом, курсовой тренд может развернуться в сторону ослабления. Эксперты в конце года ожидают курс до 80 рублей за доллар.