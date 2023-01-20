Быстро встанете на ноги: названы продукты, помогающие быстрее выздороветь при простуде

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые можно и нужно есть при гриппе и ОРВИ, чтобы быстрее выздороветь. Медик упомянула овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб и крупы. Также она посоветовала пить отвар из шиповника и чай.

Полезными в случае болезни будут сливочное масло, желток яйца, молочные изделия, обогащенные витамином A. В меню у болеющего должна быть облепиха, болгарский перец и черная смородина, отметила Соломатина. А витамин D и цинк, по словам специалиста, необходимы для нормальной иммунной деятельности и нервной системы.