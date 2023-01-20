Быстро встанете на ноги: названы продукты, помогающие быстрее выздороветь при простуде

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые можно и нужно есть при гриппе и ОРВИ, чтобы быстрее выздороветь. Медик упомянула овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб и крупы. Также она посоветовала пить отвар из шиповника и чай.
Полезными в случае болезни будут сливочное масло, желток яйца, молочные изделия, обогащенные витамином A. В меню у болеющего должна быть облепиха, болгарский перец и черная смородина, отметила Соломатина. А витамин D и цинк, по словам специалиста, необходимы для нормальной иммунной деятельности и нервной системы.
«Много цинка содержится в морепродуктах: креветки, кто может себе позволить, можно купить устрицы. Цинка также много в говяжьей печени, вегетарианцам можно использовать тыквенные семечки», — подчеркнула врач, передает NEWS.ru.
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Отвар шиповника нельзя пить горячим, иначе разрушится витамин C. Питание при простудном заболевании должно быть легким, дробным, и есть нужно маленькими порциями, подытожила Соломатина.