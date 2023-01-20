Лучше сразу откажитесь от товара: эксперты молят россиян не покупать на маркетплейсах — обман на обмане

Эксперты сделали важное заявление по поводу маркетплейсов. По мнению аналитиков, существует несколько групп товаров, которые не стоит покупать в Интернете.
Специалисты советуют отказаться приобретать на маркетплейсах сложную бытовую технику, мебель, одежду, обувь, ювелирные изделия.
Эксперты по этому вопросу советуют покупать те позиции, которые выводят на конкретного поставщика и предполагают обратную связь и оплату наличными конкретному поставщику при доставке.
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Реально полученный и желанный товар может выглядеть не так, как на картинке. Но если одежду и обувь можно примерить в пункте выдачи и тут же отказаться от нее, то от дивана не откажешься — оснований не будет.
«Совет только один: идти в оффлайн-магазины, салоны и «щупать» то, что представлено картинкой виртуальной витрины», — отметил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
По материалам 1prime.ru.