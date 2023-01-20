Лучше сразу откажитесь от товара: эксперты молят россиян не покупать на маркетплейсах — обман на обмане

Эксперты сделали важное заявление по поводу маркетплейсов. По мнению аналитиков, существует несколько групп товаров, которые не стоит покупать в Интернете.

Специалисты советуют отказаться приобретать на маркетплейсах сложную бытовую технику, мебель, одежду, обувь, ювелирные изделия.

Эксперты по этому вопросу советуют покупать те позиции, которые выводят на конкретного поставщика и предполагают обратную связь и оплату наличными конкретному поставщику при доставке.

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