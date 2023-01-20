В России каждая десятая женщина сталкивалась с домогательствами коллег по работе

В середине января в России провели опрос, страдают ли люди от харассмента на работе. Свои ответы дали 1600 представителей экономически активного населения страны из разных городов.

Средние результаты такие: с сексуальными домогательствами со стороны начальства сталкивались 5% респондентов, со стороны коллег — 7%.

У женщин и мужчин ситуация разная. Дам, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8%, со стороны сослуживцев — 11%. У сильного пола цифры скромнее — 3% и 4% соответственно.