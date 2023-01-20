Врачам выплатят по 1 млн рублей, акушеркам — по 500 тысяч: как получить

В 2023 году российские медработники получат единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это коснется специалистов, которые переехали на постоянное место жительство в село.

Для того, чтобы претендовать на деньги, нужно:

иметь среднее профессиональное медицинское образование;

переехать в сельскую местность для работы;

заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.

Врачам положена выплата в 1 млн рублей, а акушеркам и фельдшерам — 500 тыс. рублей.

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