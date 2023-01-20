Люди кинулись в банки: что произойдет с рублем в феврале — названы цифры

После небольшого предновогоднего падения рубль, наконец, начал укреплять свои позиции. Но это ненадолго, считают эксперты. Грядет бюджетный дефицит, следствием которого станет инфляция, а это отразится на курсе.

«В такой ситуации от рубля больше стоит ожидать ослабления, чем укрепления. В итоге доллар будет стоить 67,5-73 рубля, евро — 72-77, а юань — 9,95-10,5», — заявил экономист Владислав Антонов.

А вот финансист Валерий Емельянов считает, что рубль будет снижаться только в том случае, если к эмбарго добавятся другие негативные факторы влияния. А так, по его мнению, все останется на прежнем уровне.

Но россияне в любом случае поспешили в обменные пункты, чтобы заработать на разнице валют.

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